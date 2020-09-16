Арахамия не исключил раскола "Слуги народа" в Раде
В "Слуге народа" не исключают возможность раскола монобольшинства в Верховной Раде Украины.
Подобные сценарии "есть и они обрабатываются". Такое заявление сделал глава фракции СН Давид Арахамия, передает "Прямой".
"Нельзя игнорировать этот факт, с одной стороны. С другой стороны, мы же в определенной степени на политической растяжке", – сказал Арахамия.
Он отметил, что нужно держать баланс реакций на "проделки" народных депутатов.
"Каждый раз, когда кто-то что-то делает... журналисты и общественность говорят: "Выгнать его из фракции". Для меня же народный депутат – это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы", – заявил политик.
"Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", – добавил Арахамия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.