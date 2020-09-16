Арахамия не исключил раскола "Слуги народа" в Раде

В "Слуге народа" не исключают возможность раскола монобольшинства в Верховной Раде Украины.

Подобные сценарии "есть и они обрабатываются". Такое заявление сделал глава фракции СН Давид Арахамия, передает "Прямой".

"Нельзя игнорировать этот факт, с одной стороны. С другой стороны, мы же в определенной степени на политической растяжке", – сказал Арахамия.

Он отметил, что нужно держать баланс реакций на "проделки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает... журналисты и общественность говорят: "Выгнать его из фракции". Для меня же народный депутат – это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы", – заявил политик.

"Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", – добавил Арахамия.

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