Саммит Украина-ЕС зафиксировал проевропейский вектор Украины. Сотрудничество – да, но перспектива членства – нет. Одновременно Брюссель сохраняет стратегический вектор сотрудничества с Киевом, но диктует прагматичные требования.

За полтора года президентства Владимира Зеленского изменился рейтинг поддержки действующего президента. В прошлом году Зеленский получил 73% голосов избирателей, что свидетельствовало о политической монолитности страны. Это был шанс объединить страну. Сейчас же рейтинг его партии по Всей стране 16,7 %. Выборы 25 октября могут поставить окончательную точку падения в рейтинге отношение к власти Владимира Зеленского.

Накануне местных выборов, которые пройдут 25 октября страна политически снова поделилась на проевропейскую и пророссийскую стороны. Но есть и те, кто представляет страну от Востока до Запада.

Идеологический раздел нужно сшивать единственной консенсусной позицией, говорят эксперты аналитического центра KyivStratPro. Там отмечают, что центром притяжения должна стать украиноцентричная политика, которую, пока не исповедуют проевропейские или пророссийские партии. Однако есть шанс на местных выборах эту нишу заполнить новым политическим силам.

Первый блок представляют партии, которые в своей политической позиции выступают за сотрудничество с ЕС и НАТО и против России - это Европейская солидарность, Голос и часть группы правящей партии Слуга народа. Они против любых переговоров с так называемыми лидерами сепаратистских пророссийских группировок в Донбассе в отличие от своих оппонентов из пророссийского лагеря ОПЗЖ.

Разделение Украины по идеологическому признаку разрушает внутреннюю консолидацию, особенно что касается вопроса войны на Донбассе. географически Украина находится в сфере интересов "коллективного Запада" и России, как и Беларусь, Армения, Молдова — это приводит к тому, что украинской власти сложно найти компромисс относительно того, на каких условиях возвращать Донбасс. С одной стороны, идут призывы к переговорам с сепаратистами, а с другой призывы отгородиться стеной. Более того, сама партия Зеленского Слуга народа де-факто не монолит. Существуют как минимум три различные группы, которые ориентируются на пророссийскую, прозападную и центристскую идеологию.

На фоне несостоятельности построить компромисс, партия Зеленского и он сам теряют рейтинг и этим пользуются молодые партии, которые уже заявили о своих амбициях на местные выборы.

Основным игроком выступает партия "За Майбутнє", построенная по принципу объединения крупного бизнеса и региональных элит. В своих рядах объединяет восток и запад, юг и север, стоит в Центре. Согласно последним данным социологической группы Рейтинг, "За Майбутнє" набирает 7,4% поддержки и это дает основания полагать, что местные выборы политической партии Игоря Палицы будут трамплином для будущих парламентских выборов. В идеологическом плане – "За Майбутне" опирается на центристскую идеологию, где Украина и её интересы превыше всего, опираясь на внутреннее партнёрство.

Несогласованность и разбалансированность внутреннего и внешнего миров в пределах государства создает конфликтные ситуации. И выборы сами по себе не решат этого пока политические силы перестанут идти на поклон к "своим боссам" в Кремле и в Брюсселе. Из-за этого Украина теряет внутреннюю способность самостоятельно решать свою идеологическую и практическую эффективность.

Противостояние России с ЕС и США о судьбе Северного потока-2 является ключевым сегодня кейсом который формирует геополитический ландшафт Европы. В проект вложено очень большие деньги и Россия, и ее союзник в этом проекте Германия, отступать не собираются. Однако судьба потока будет решена скорее всего уже с новым президентом США. Что это будет?

Украина является заложницей судьбы Северного потока-2 поскольку может потерять ценный транзит российского газа в Европу. Это если газопровод в обход Украины заработает. Экономисты объясняют, что рано или поздно Северный поток-2 заработает потому что в этом заинтересованы в ЕС, ведь на фоне закрытия атомных электростанций нужно компенсировать источники энергии, а она в свою очередь нужна для предприятий. Ничего удивительного, ибо экономики претендующее на рост потребляют много энергии. Поэтому самостоятельно Украина не может защитить транзит газа через свою трубу, а вынуждена полагаться на поддержку США или тех стран ЕС, особенно южной Европы, выступающих против запуска Северного потока-2.

На фоне геополитического каламбура страны со слабой внутренней стабильностью становятся объектом игры великих держав. Более того, могут стать разменной монетой в игре сильных мира сего. Собственно, то, что происходит в Беларуси, Нагорном Карабахе, Донбассе – это последствия геополитических кампаний великих держав.

Поэтому если страна теряет свою субъектность, она сразу становится объектом посягательств чужих интересов. Исправить это возможно через институт политических партий и их консолидацию на основе национальных интересов. Сейчас в Украине такой партии нет, но есть начальный старт для главной центристской партии у "ЗА Майбутне", которая за основу взяла украиноцентризм и консолидацию элит. Последние, в свою очередь, будут определяющими в формировании курса страны не с оглядки на Запад или Восток, а в центр Украины. Такой формат значительно укрепит эффективность исполнительной и законодательной ветвей власти, в свою очередь сформирует стратегию правильных решений для страны ориентируясь на вызовы современности.

На сегодня, главная проблема правящего политического класса в Украине является некомпетентность и отсутствие опыта, так как большую часть партии Слуга народа составляют молодые люди, которые не были в политике и управлении. В "Слуге Народа" это уже начинают понимать, и слова Потураева о том, что после выборов – они могут объединиться в парламенте с "За Майбутне" тому подтверждение.

Региональные выборы, исходя из рейтингов и прогнозов станут "холодным душем" для президента и его окружения, ведь скорее всего, "Слуги" проиграют все выборы мэров крупных городов, и лишаться инструментов управления на местах, в части распределения местных бюджетов.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.