"Раскалывает страну!" Арьев рассказал об опасности "Квартала 95"

"Квартал 95" через высмеивание пытается навязать украинцам представление о "справедливости без морали", а также делит общество на два лагеря, которые воюют между собой. Это может привести к расколу страны.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев, комментируя скандальный номер юмористов "Квартала 95" и Национального хора имени Григория Веревки о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. По его словам, сейчас в Украине есть те, кто возмутились действиями Квартала, а есть те, кто их поддерживает.

"Сегодня сознательная часть общества возмутились действиями Квартала – но есть те, кто аплодируют этому действу. Ведь для них Гонтарева "виновата" в их безголовых кредитах в долларах "по 8", в жадности к раздутым процентам депозитов в схемных банках, которые лопнули. И циничное "браво" от Коломойского подтверждает неслучайность этого насмешки. Одних объединяет справедливое возмущение, потому что для грязи использовали символ. Злорадство объединяет других – смотри как их сделали еще раз", - написал нардеп.

Арьев рассказал об опасности "Квартала 95"

Политик сравнил действия "Квартала" с технологией, которую использовали большевики перед заходом в Украину в 1918-20 годах. Он назвал не случайным тот факт, что в скандальном номере принял участие именно Национальный хор имени Веревки, а не любой другой районный хор.

"Из-за высмеивания обществу пытаются навязать представление о "справедливость" без морали. Когда все средства хороши, стираются грани приличия и человечности для высвобождения инстинктов и примитивных рефлексий. Обезличить и унизить одних при одновременном подъеме других. Стиль квартала как раз этот: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце. Именно эту технологию использовали большевики перед заходом в Украину в 1918-20 годах, именно эти средства используются для создания внутреннего противостояния на нужной территории. Именно поэтому для этого берут не районный хор самодеятельности, а символический, основанный гетманом Скоропадским в 1918-м, в одно время с симфоническим оркестром и украинским Академией наук, хор имени Григория Веревки. И позор, что руководство этого символа не имеет смелости сказать "нет", - отметил Арьев.

Нарпеп убежден, в такие действия разделяют общество на два лагеря и углубляют трещину между ними.

"Мне вполне понятно кто именно воспользуется ситуациями, когда одни не могут не возмутиться, а другие не могут нарадоваться. Таких историй становится все больше. Потому что такие действия объединяют людей в противоположные группы по их убеждениям, но, в то же время, углубляют трещину между ними и разделяют общество на два лагеря. В нашем случае это приобретает формы, когда пророссийское население с пост-совком поднимает голову, а украинские и проевропейские граждане отказываются ее опускать", - отметил политик.

Он назвал недопустимым, что президент и люди, близкие к нему, принимают участие в расколе страны.

"Сейчас происходят процессы раскола общества, похожие на 2004 или 2013. И то, что вся история ассоциируется с президентом и его бизнес-партнером, недопустимое обстоятельство. Ведь они участвуют в расколе. Настоящем, последовательно создаваемом и глубоком, а не придуманном завсегдатаями соцсетей под лозунгом "Не нагнетай!"

Эта история должна иметь соответствующие последствия и для "шутников", и для подпевал, если мы не хотим, чтобы другие последствия были для страны и раскол общества продолжился", - написал Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерия Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

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