"Раша тудей отдыхает!" Ведущая "Права на владу" назвала украинцев ботами: в сети скандал

Ведущая ток-шоу "Право на владу" на "1+1" Наталья Мосейчук во время эфира не сдержала эмоций и обозвала "ботами" пользователей Facebook.

Она обратилась к тем, кто возмущался ее непрофессиональным поведением в программе с участием президента Петра Порошенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Своим поведением Мосейчук вызвала гнев в сети. В связи с чем пользователи Facebook объявили флешмоб #янебот.

Наталья Мосейчук скриншот

"Ужас... Днище какое… Раша Тудэй отдыхает. Скабеева затаив дыхание конспектирует около экрана, Киселев записывает на VHS", - написал Павел Кашчук.

Журналистка Инна Белецкая ответила ведущей ток-шоу: "Госпожа Мосейчук почувствовала, что ее личная победа уже близко и теперь очень возмущается реакциям в Facebook, называя всех, кто ее критикует, ботами. Но я не бот, а вы, Мосейчук, не журналистка. И то, что вы делаете - обслуживание, а не журналистика".

"Требую Мосейчук-Скабееву извиниться перед украинцами, которые имеют мнение отличное от мнения марионетки... Я не бот, не порохобот, не ботоферма, как вы нас обозвали глаза в глаза в прямом эфире "1+1", я не намерена выезжать из страны как вы мне указали.... Это - моя страна, я здесь родилась, мы ее защитили, а вы ее продали", - отметила Виктория Шевчук.

"Мосейчук назвала всех несогласных ботами и пожелала им остаться без роботы. Меня зовут Рыбак Елена. Я киевлянка. 35 лет. Преподаватель польского языка. И #янебот", - отметила жительница Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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