"Расчленить": Омелян предупредил команду Зеленского о "смертельных" последствиях радикальной реформы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал идею команды президента Владимира Зеленского о разделении и продаже государственных компаний-монополистов, в частности, "Укрзалізниці".

Соответствующий пост появился на странице политика в Facebook. Он написал, что насторожился и "публично всех успокаивал", когда впервые услышал об этой инициативе.

Глава министерства инфраструктуры отметил, что УЗ "в нынешнем ее состоянии" имеет стоимость "существенно ниже возможной". Он также добавил, что, согласно законодательству, она является стратегической.

"Однако тезис неизвестного мне, но известного украинского экономиста и исполнительного директора международного фонда Блейзера, советника президента Украины Олега Устенко откровенно шокировала: "УЗ должна быть убита и расчленена", – написал Омелян.

Он отметил, что политик, который ликвидирует подобное предприятие, лишится поддержки миллиона железнодорожников.

"В абсолютных числах, "Укрзалізниця" – это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3-5% ВВП", – охарактеризовал он фирму-монополиста, назвав ее "потенциально самой большой и лучшей" госкомпанией страны.

По мнению министра инфраструктуры, спасти УЗ может глубинная реформа, которая могла бы состоять из таких этапов:

"лишения политического влияния на деятельность компании. Быстрые реформы, которые дадут возможность за 6 месяцев стабилизировать компанию и системно подойти ко всем видам перевозок. Запуск в тестовом режиме частной грузовой и пассажирской тяги, запуск производства электровозов и пассажирских поездов, инвестиции в инфраструктуру;

в течение 2 лет подготовка к IPO и выход на рынки перевозок соседних государств;

через 2-3 года выход на IPO и продажа небольшой доли акций, желательно не портфельному, а стратегическому инвестору".

"Убить и расчленить" – это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства... Напоминаю, Гиперлуп я еще не запустил, перевозить вместо УЗ будет некому", – подытожил Омелян.

Омелян и Зеленский Коллаж

Напомним, внештатный советник главы государства, экономист Олег Устенко в одном из интервью заявил о компаниях-монополистах:

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК "Нафтогаз" Украины, "Укрзалізницю". Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта, должны просто уйти".

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Омелян неоднократно критиковал политику президента Владимира Зеленского и его команды, часто не выбирая выражений.

Указ Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог министр назвал "цирком на государственном уровне", а также ответил критикой президенту на его видеообращение с призывом люстрировать ненужных чиновников.

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