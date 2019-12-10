Главная Новости
10 декабря • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Блогер Все статьи автора

Раньше Украина была агрессивнее и напористей с Россией

6.4т

РЕЗУЛЬТАТЫ САММИТА.

Субъективно.

1. Полное и всестороннее внедрение режима прекращения огня.

- Путин не признавал и не признает, что ведет войну с Украиной. Поэтому и после предыдущих "договоренностей" всегда продолжались обстрелы наших территорий из вооружения, поставленного Донбассу Россией. Т.е. требовать прекращения огня мы можем, но пресловутая "та сторона" (кто бы уточнил для Зеленского) стрелять будет. И стреляет.

НО этого будут требовать от Украины в полном объеме. Кто-то же должен выполнять договоренности, почему бы не жертва российской агрессии?

- я вижу, что наши войска будут отводить, а на их место станут российские войска. То, что это местные - чушь, давайте напомним, что тысячи "оттуда" получили российские паспорта, а также курируются россиянами в плане всех шагов по ведению боевых действий.

Отведение наших войск и сдача наших территорий - ЗАЧЕМ?

2. Особый статус Донбасса и формула Штайнмайера. Которую он, кстати, не писал и не предлагал. Включение этой х*йни в Законодательство Украины.

- Особый статус - это, напомним себе, раковая опухоль для Украины, с сохранением влияния российских кураторов на Донбасс, а следовательно по цепочке - и на решения Верховной Рады Украины, получающей "представителей" от этих особых территорий с особым статусом. Вот и будущее у нас будет такое же особое - с блокированием евроинтеграции, НАТО и прочего. У меня вопрос:

Королевскую, не знающую, кто на нас напал - посадили за стол в СНБО. Еще кого-то посадят? Такого же, с "особым статусом"?

Новости
Ну що ж, Росія отримала все, що хотіла?

- Слышу от наших властей слово "децентрализация", якобы ее предложат для Донбасса и на этой основе он станет отдельным княжеским государством. Дело в том, что под децентрализацию уже сейчас копают из Киева, потому что денег в регионах скопилось много. Нужно делиться. О какой децентрализации для Донбасса может идти речь, если он никогда сам себя не кормил, это раз. Если у него сейчас разрушены и вывезены в Россию предприятия, это два. Если наша децентрализация шатается в своей основе? Т.е. мы будем всей страной его спонсировать.

- Про "формулу Штайнмаера" сказал Порошенко. Она написана Лавровым то ли еще каким путинским холуем.

- Имплементация в украинское законодательство - они готовят изменения в Конституцию. Что будет вписано - мы еще увидим, а зеленые кнопки нажимаются по взмаху дирижера.

3. "Они просят своих министров и политических советников обеспечить выполнение..."

КТО сегодня эти лица вокруг президента? Ермак? Богдан? Они обеспечат и продавят то, в чем Зеленский не разбирается, потому что проукраинских советников рядом с ним на таком близком уровне нет. Там другая реальность.

И я уже не говорю про то, что на предыдущих саммитах Украина была агрессивнее и напористей. Если тебя снимают, то это УЖЕ НЕ СЦЕНА, Зеленский! Кривляния и роль напористого защитника воюющей страны никак не вяжутся вместе.

Так зрада чи перемога?

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России война
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
53
13
Смешно
15
Интересно
81
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Малышев Михаил
Малышев Михаил
Ну когда, шавка порошенковская,ты гавкать перестанешь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Малышев Михаил, что, кремлеботик, а по сути возразить тебе-то и нечего?!..Только на оскорбления и способен...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
А прошлая власть как себя показала в Крыму , в Иловайске и в Дебальцево ??? Кстати формулу Штанмаира Потрошенко подписал и согласился с ней )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Рысин Алексей, не ври, формула Штайнмайера существовала только в устной форме.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Укронацисты считают "сирийских повстанцев" сирийцами, хотя те воюют американским, европейским, турецким, даже иногда израильским вооружением. Почему если местные ополченцы воюют российским оружием, то они становятся российскими??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
7
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ivanov Igor, добрый день. Всу еще частично советским. Ну поняли же ведь что я имел в виду.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Афанасьев Алексей, Российским оружием воюют там все, в том числе и ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги