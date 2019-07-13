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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Раньше, чем в законе": у Зеленского анонсировали заседание новой Рады

6.8т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" надеется провести первое заседание новой Верховной Рады уже в августе.

Это будет ранее, чем предусматривает закон, заявил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в эфире "Радио Свобода".

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. 15-го (августа. – Ред.) – это да, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", – отметил Корниенко.

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Выборы в Раду: список партий, рейтинги, когда и как проголосовать
"Раньше, чем в законе": у Зеленского анонсировали заседание новой Рады

Отметим, согласно Конституции Украины, новоизбранный парламент должен провести свое первое заседание "не позднее, чем на 30-й день после официального оглашения результатов выборов", то есть до 9 сентября включительно.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа"
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