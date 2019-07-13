"Раньше, чем в законе": у Зеленского анонсировали заседание новой Рады

Партия "Слуга народа" надеется провести первое заседание новой Верховной Рады уже в августе.
Это будет ранее, чем предусматривает закон, заявил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в эфире "Радио Свобода".
"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. 15-го (августа. – Ред.) – это да, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", – отметил Корниенко.
Верховная Рада Украины
Голос
Отметим, согласно Конституции Украины, новоизбранный парламент должен провести свое первое заседание "не позднее, чем на 30-й день после официального оглашения результатов выборов", то есть до 9 сентября включительно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля 2019-го года. Проведение выборов связано с указом президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента.
11 июля Рада восьмого созыва закрыла прощальное заседание.
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