"Рано делать выводы!" Супрун ответила на едкое заявление Зеленского  

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

Об этом она сказала на брифинге в Кабмине, комментируя высказывания главы государства о ее профессионализме, передает "Укринформ".

"У меня еще нет выводов, каковым человеком или президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа", — сказала она.

Супрун и Зеленский

Также руководительница Минздрава надеется, что Зеленский не будет называть ее именами, которые являются "оскорбительными и непрофессиональными".

По ее мнению, из-за того, что президент так пошутил, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно засмеялся".

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 2020 год будет "шоковым" для врачей в рамках медицинской реформы.

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