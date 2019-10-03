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3 октября • обновлено в 11:13
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Рамис Юнус
Рамис Юнус
Американский политолог Все статьи автора

Трамп сдает Украину Путину

Принятие президентом Украины "формулы Штайнмайера" последовало сразу же после его последней встречи с президентом США, которой предшествовала скандальная телефонная беседа в июле этого года между Трампом и Зеленским, которая, как известно, стала причиной начала процедуры импичмента американскому президенту.

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Давайте вещи называть своими именами: согласие Киевом на "формулу Штайнмайера" - это согласие на переговоры по Донбассу на условиях Путина и это стало возможным под давлением США, Франции и Германии, которые являются участниками "норманского формата" в переговорах между Украиной и Россией в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и к этому решению президента Зеленского подвигло понимание того, что политика президента Трампа откровенно пророссийская, чего он в принципе и не скрывает.

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Это первая политическая ошибка президента Зеленского, которая может серьезно пошатнуть его поддержку в украинском обществе. Думаю, сегодня усилится критика Зеленского со стороны его оппонентов из оппозиции и в первую очередь, со стороны бывшего президента Порошенко, который все эти годы откровенно торпедировал "формулу Штайнмайера".

Весьма примечательно и то, что президента Зеленского в этом вопросе поддержали пропутинские украинские депутаты во главе с Медведчуком, известным всем как "кум Путина", что также свидетельствует о том, откуда ноги растут в этом вопросе. Надеюсь, что американский Конгресс это понимает и то, что в Конгрессе США будут давать показания посол Курт Волкер и несколько других высокопоставленных дипломатов из Госдепа, прольет многое на внешнюю политику президента Трампа, который откровенно сдает Украину президенту Путину.

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Рамис Юнус Рамис Юнус
Персоны
Курт Волкер Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Украина
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Класс!", - кратко, но не кротко Сергей Лавров, как только вышел из той двери, за которой Минск-2 только что был принят и подписан. Мне же тогда послышалось "Шах!"... Теперь дело явно близится к мату, хотя у некоторых ещё есть надежда на пат или даже ничью. Что вряд ли: тысячи убитых на Донбассе людей - это не тысячи взятых с шахматной доски фигур. Пепел Клааса исключает пат и ничью - соответственно, новые жертвы при продолжении "замороженного" конфликта и безнаказанность убийц.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Петя , Су ка, сам подписал минские соглашения и торпедировал..торпедоносец хренов....
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Клоун в политике,это как политик в клоунаде.И там и там тупо и не смешно.Высший пилотаж Моники Зеленски,это наяривать хером по клавишам,а не гримасничать в президентском кресле,лепя из себя политического мессию.Все равно же-клоун.
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