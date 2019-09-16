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17 сентября • обновлено в 02:55
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"Раковая опухоль!" Пионтковский предупредил об опасности "воссоединения Донбасса"

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Россия готовит ловушку, пытаясь под маской "воссоединения Донбасса" внедрить в политическое тело Украины "раковую опухоль".

Об этом "Фактам" рассказал российский журналист и политолог Андрей Пионтковский.

"Сейчас Кремль снова возобновил давление – уже на вашу новую власть. Существует серьезное опасение, что нынешнее руководство Украины окажется готово пойти на какую-то форму так называемого воссоединения с Донбассом и возвращения утраченных территорий. Это представляет очень большую угрозу украинскому суверенитету и полностью отвечает планам Путина", – объяснил он.

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Пионтковский предупредил, что если Украина согласится на условия Кремля, то лишится своей государственной границы.

"Российский замысел практически лишит вас государственной границы, поскольку ВСУ должны будут покинуть линию разграничения, а легализация "ЛНР" и "ДНР" откроет путь к расползанию этой раковой опухоли вглубь страны", – рассказал политолог.

Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пионтковский объяснил, почему Запад захотел вернуть Россию в G8.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Пионтковский
Место
Украина
Тег
Донбасс
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