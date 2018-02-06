Райские пляжи: Украина получила "безвиз" с государством в Карибском море

Украина заключила Соглашение о взаимной отмене визовых требований с островным государством Антигуа и Барбуда, известным своими живописными курортами на Карибах.

Об этом передает "Укринформ".

Для официального Киева важен не столько "безвиз", сколько усиление политической поддержки со стороны государства-члена ООН на фоне российской агрессии, говорится в материале.

Кроме того, Антигуа и Барбуда конфисковала миллионы экс-премьера Павла Лазаренко, и вопрос возвращения денег пока не решен.

От столицы островного государства Сент-Джонса в Киев примерно тринадцать часов самолетом вместе с пересадкой в Европе.

Как сообщал "Обозреватель", высший суд Антигуа и Барбуды принял решение о конфискации в бюджет государства $66,7 млн долларов Лазаренко, находящихся на замороженных на счетах страны.