Бывший глава Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин оказался членом партии кума главы России Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В среду, 2 ноября, он возглавил харьковскую ячейку политсилы, сообщает Kharkiv Today (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что представлять нового руководителя в регионе лично приехал один из лидеров "Оппоплатформы" Юрий Бойко. Он заявил, что Райнин "давно свой человек".

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Райнин оказался членом ОПЗЖ Страна

"Мой друг, уже могу его так назвать, Райнин Игорь Львович. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было этой возможности, потому что он – единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", – сказал Бойко.

Примечательно, что против кандидатуры Райнина в ОПЗЖ не проголосовал ни один человек, несколько членов партии воздержались.

В команде Порошенко отреагировали на членство Райнина в партии Медведчука. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что очистка делает партию сильнее.

Райнин стал главой харьковской ячейки ОПЗЖ Kharkiv Today

Райнин стал главой харьковской ячейки ОПЗЖ Kharkiv Today

Райнин стал главой харьковской ячейки ОПЗЖ Kharkiv Today

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила председателя Холодногорской районной администрации Харькова Максима Мусеева, завербованного российскими спецслужбами.

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