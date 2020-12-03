Рахманин пояснил, что стоит за планом Кравчука по Донбассу: есть три варианта

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук разработал план по Донбассе, за которым может стоять несколько сценариев развития.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал нардеп 9-го созыва, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, известный журналист Сергей Рахманин.

Он отметил, что так называемый план Кравчука – это не четкий самодостаточный план, а набор предложений, вариации на тему Минских договоренностей. При этом он отметил, что конечный замысел такого плана ему не известен, поэтому он может только предполагать.

"Первая версия – появление этого плана является тактическим ходом, попыткой затянуть процесс переговоров в Минске и перевести его в русло, выгодное для украинской стороны. Вторая – это попытка найти определенные компромиссы, чтобы все же согласиться на выполнение Минских соглашений, но попытаться сохранить лицо. И третья – этот план существует для того, чтобы получить формальную возможность наконец выйти из Минского процесса, предложить реалистичный план, создать новую площадку и начать историю с чистого листа", – поделился Рахманин.

Он добавил, что не знает, какой из вариантов ставит целью украинская власть, но выразил надежду, что конечной целью является выход из Минского процесса.

"Соглашения образца 2015 года не работают. Зеленский не может этого не понимать. Но предполагаю, что просто так выйти из "Минска" он не может. Ведь после смены власти новая команда объявила, что является правопреемником предыдущих договоренностей. И что Минские соглашения для нее являются "политически обязывающими". Однако выполнить Минские договоренности без угрозы Украине, ее безопасности и территориальной целостности невозможно", – подчеркнул бывший нардеп.

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