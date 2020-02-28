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28 февраля • обновлено в 14:33
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Радзиховский: проект "Новороссия" закрыт, у Путина осталось два варианта

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Скандальные заявления бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине, ее нации и перспективах "мирного урегулирования" на Донбассе стоит воспринимать именно как его личную позицию, а не как элемент политической игры Кремля.

Таким мнением поделился российский политолог и публицист Леонид Радзиховский, передает "Апостроф". Он подчеркнул, что главный куратор "Л/ДНР" и несуществующего проекта "Новороссия" просто решил наговорить все, что думает.

"Не считаю, что Сурков остается неким "тайным" активом Кремля. Эти игры никому не нужны, он действительно ушел в отставку… А вообще, стоит меньше прислушиваться к намекам, символам и даже не слишком присматриваться к фамилии "ответственного за Украину". Ведь политику России в отношении Украины определяет один-единственный человек – Владимир Путин", – сказал Радзиховский.

Радзиховский и Путин

Радзиховский и Путин

Он напомнил, что сегодня никакого проекта "Новороссия" уже не существует, так ка его закрыли еще в 2014 году, причем безотносительно к тому, чего хочет и что думает глава РФ.

"По-факту, Путин не идиот и не религиозный фанатик, а прагматичный политик. В 2014 он столкнулся с сопротивлением, а также просто с ожиданием сопротивления со стороны восточной Украины. Тогда и понял, что они не горят желанием быть в составе Российской Федерации. И все, после этого Путин окопался на Донбассе там, где население действительно поддерживало Россию", – добавил Радзиховский.

По его мнению, глава страны-агрессора понимает, что включения Донбасса в состав Украины на тех условиях, которых хочет Россия – не будет. Как знает и то, что в этой ситуации остаются только два варианта: сохранение статуса-кво в полном объеме – с перестрелками, или с установлением "режима тишины". В последнем, считает публицист, "заинтересованы обе стороны".

"От перестрелок, в которых погибает по 3-5 человек, Путин никакой выгоды не имеет… А вреда от активизации боевых действий хватает. Потому что на Западе его ругают, подчеркивая, что война, во всей серьезности этого слова, продолжается. А поэтому Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину нечего. Поэтому он и заинтересован в установлении режима полной тишины – такого, как на границе Грузии и Абхазии, и такого, как у Молдовы с Приднестровьем", – высказался Радзиховский.

Ранее в интервью OBOZREVATEL российский политолог Леонид Радзиховский заявил, что перед уходом с поста президента России Владимир Путин назовет имя своего преемника и 99%, что именно он и выиграет следующие выборы.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Леонид Радзиховский
Место
Россия
Тег
политика
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