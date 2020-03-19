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19 марта • обновлено в 20:55
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Радуцкому предложили устроиться швеей и шить маски медикам. Видео

3.8т
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Нардепу от "Слуги народа", главе медицинского комитета Верховной Рады Михаилу Радуцкому предложили стать швеей и пошить медицинские маски для больниц.

С таким заявлением к политику обратилась сотрудница Святошинской районной больницы Киева. Видео в Facebook опубликовал блогер Назар Приходько.

"У меня в отделении осталось три маски, и сказали шить самим. Какая может быть реформа, если масок нет? Хочу передать привет Радуцкому за маски. Может он устроится швеей и пошьет нам всем", – сообщила медработница.

Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, а также бывший премьер-министр Алексей Гончарук и экс-министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов проигнорировали все меры и шаги по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Александр Радуцкий
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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