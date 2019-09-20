"Вот такой х** в ж**у!" Скандального Радуцкого подловили за странным занятием в Раде

Народного депутата Украины от "Слуги народа" Михаила Радуцкого сфотографировали за странным занятием в Верховной Раде.

На снимке он сидит с широко разведенными руками, а на поручне кресла рядом с ним устроилась женщина. При этом момент выглядит так, как будто парламентарий собрался приобнять собеседницу. Фотографию опубликовал на своей странице в Facebook корреспондент Ян Доброносов.

Михаил Радуцкий с коллегой Facebook Яна Доброносова

"Парламенсткие отношения", – отметил он, уточнив в комментариях, что после публикации Радуцкий и его коллега по Раде обиделись на него и удалили из друзей. Кроме того, они удалили теги со своими именами с фото и обвинили Доброносова в монтаже.

В комментариях под постом украинцы развернули бурную дискуссию и превратили его в повод для острых шуток.

"Осмотр возможного пациента, не отходя от кассы", "Угроза "х**м в ж***" была не просто так", "По ходу, держит всегда руку на пульсе", "И вот таааакоооой х** в ж**у, представляешь!", "Харааасмент!" – иронизируют пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Радуцкий оскандалился матерной перепиской о том, кто возглавит Минздрав, во время пленарного заседания парламента.

Позже он оправдался за нецензурные высказывания, однако подчеркнул, что это была личная переписка с другом, где можно было употреблять бранные слова.

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