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Уточнил "Зробимо їх разом": Радуцкого высмеяли за маты в Раде

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В сети высмеяли новоизбранного народного депутата Украины от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого. Ажиотаж разгорелся вокруг его нецензурной переписки во время пленарного заседания.

Так, забавный коллаж появился на странице "The Пофигист" в Facebook. На нем изображен слоган клиники "Борис" "Клиника "Борис" – всегда помощь", который дополнили скандальной фразой Радуцкого "Х*й им в ж*пу".

"Михаил Радуцкий конкретизировал значение фразы "Зробимо їх ще раз", – иронизируют авторы фотожабы, делая отсылку к девизу партии "Слуга народа".

Напомним, что этот слоган стал основой предвыборной агитации президенсткой партии. Он был практически на каждом рекламном биллборде "Слуги народа".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в скандальной переписке Радуцкого речь шла о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения. "Мой человек Зоряна Черненко", – написал нардеп. В ответ он получил: "А то все п#здят, что Супрун". "Х*й им в ж*пу!" – отреагировал парламентарий.

Позднее Радуцкий оправдался за нецензурные высказывания в переписке о министре здравоохранения. Он сказал, что ему стыдно за матерные слова, но не за переписку в целом. Поскольку это было личное общение с другом.

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Персона
Михаил Радуцкий
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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