Радуцкий отказался от должности главы Минздрава: появилась новая кандидатура

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий отказался от должности министра здравоохранения Украины.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. При этом он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства Александра Квиташвили.

Отметим, что последний уже возглавлял Минздрав Украины.

Михаил Радуцкий Скриншот с видео

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно какая. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал", – пояснил он.

Как известно, Александр Квиташвили возглавлял МЗ Украины с 2 декабря 2014 до 14 апреля 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в команде Зеленского рассматривают кандидатуру учредителя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого на пост министра здравоохранения вместо Ульяны Супрун.

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