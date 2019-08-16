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Радуцкий отказался от должности главы Минздрава: появилась новая кандидатура

1.7т Читать материал на украинском

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий отказался от должности министра здравоохранения Украины.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. При этом он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства Александра Квиташвили.

Отметим, что последний уже возглавлял Минздрав Украины.

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Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий

Скриншот с видео

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно какая. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал", – пояснил он.

Как известно, Александр Квиташвили возглавлял МЗ Украины с 2 декабря 2014 до 14 апреля 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в команде Зеленского рассматривают кандидатуру учредителя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого на пост министра здравоохранения вместо Ульяны Супрун.

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Персоны
Михаил Радуцкий Александр Квиташвили Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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