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18 декабря • обновлено в 20:20
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Еще один корпоратив: в сеть слили предпраздничную переписку "слуги народа"

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Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады в среду, 18 декабря, устроил новогодний корпоратив в итальянском ресторане Casa Nori в Киеве.

Об этом стало известно из переписки народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого с его помощницей, которую опубликовала "Страна" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Михаил Борисович, может, напомнить в группе о корпоративе?" – написала собеседница Радуцкого, скинув ему геолокацию. Отмечается, что начало праздника было запланировано на 18:00.

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"Скалецкая – умная с*ка": в сеть слили скандальную переписку "слуги народа"
Радуцкий обсуждал в Раде новогодний корпоратив

Радуцкий обсуждал в Раде новогодний корпоратив

Ресторан Casa Nori находится на Подоле и рассчитан на 70 посадочных мест. Из основных блюд там подают четыре вида пасты, кальмары и овощи в пивном кляре, свинину с соусом мустарда и хлебом фокачча, и другие авторские блюда. Средний чек на двоих – 500-600 гривен.

Ресторан Casa Nori

Ресторан Casa Nori

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Радуцкий обсуждал в Раде новогодний корпоратив

Радуцкий обсуждал в Раде новогодний корпоратив

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Новогодняя вечеринка "Слуги народа" пройдет 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на 3-м этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.

  • Ранее Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" собирались спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.

  • Вскоре "слуги" заявили о решении заплатить за праздник из своих карманов.

  • Также стало известно, что на вечеринку пригласили президента Владимира Зеленского.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Михаил Радуцкий
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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