Еще один корпоратив: в сеть слили предпраздничную переписку "слуги народа"

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады в среду, 18 декабря, устроил новогодний корпоратив в итальянском ресторане Casa Nori в Киеве.

Об этом стало известно из переписки народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого с его помощницей, которую опубликовала "Страна" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Михаил Борисович, может, напомнить в группе о корпоративе?" – написала собеседница Радуцкого, скинув ему геолокацию. Отмечается, что начало праздника было запланировано на 18:00.

Радуцкий обсуждал в Раде новогодний корпоратив

Ресторан Casa Nori находится на Подоле и рассчитан на 70 посадочных мест. Из основных блюд там подают четыре вида пасты, кальмары и овощи в пивном кляре, свинину с соусом мустарда и хлебом фокачча, и другие авторские блюда. Средний чек на двоих – 500-600 гривен.

Ресторан Casa Nori tomato.ua

Радуцкий обсуждал в Раде новогодний корпоратив

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новогодняя вечеринка "Слуги народа" пройдет 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на 3-м этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.

Ранее Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" собирались спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.

Вскоре "слуги" заявили о решении заплатить за праздник из своих карманов.

Также стало известно, что на вечеринку пригласили президента Владимира Зеленского.

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