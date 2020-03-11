Раду призвали отчитаться о готовности к действиям в условиях карантина

Партия "Европейская солидарность" потребовала проведения внеочередного заседания парламента, где Кабмин должен отчитаться о готовности медицинских учреждений и местных властей к действиям в условиях карантина для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Мария Ионова в комментарии журналистам после заседания правительства, где было принято решение о введении карантина в Украине до 3 апреля.

"Мы требовали, проведенного внеочередное заседание, где правительство рассказало бы о такой готовности – готовы ли мы к этой эпидемиологической ситуации", – рассказала депутат.

"На внеочередном заседании Верховной Рады Украины должен рассматриваться отчет правительства о том, как он готов и какие меры уже осуществлены и будут осуществлены по эпидемиологической ситуации, карантину. Что происходит с защитным материалом? На какое количество рассчитано? Будет ли создана специальная лаборатория, согласно рекомендации ВОЗ, по титрованию, субтитрованию вирусов? В какие сроки? Как у нас будут обеспечены пограничные пункты пропуска? Как будут обеспечены КПВВ с временно оккупированными территориями? Как обеспечены области и какие поручения наданы местным органам власти? В полной ли мере обеспечены тестами все области?" – пояснила Ионова.

Также, по ее словам, правительство сможет на внеочередном заседании проинформировать депутатов о законодательных изменениях, которые нужно принять. Ионова отметила, что депутаты предлагают провести такое внеочередное заседание в ближайший понедельник 16 марта.

"Сегодня принято решение о введении карантина, и что готовы чиновники прийти и рассказать об этом на часе вопросов к правительству. Но мне кажется, что это будет поздно – это будет только в пятницу. Мы считаем, что это необходимо сделать уже. Внеочередную сессию собрать в понедельник-вторник", – добавила она.

Депутат также отметила, что приближаются пасхальные праздники, а потому важно быть уверенными в готовности пограничных пунктов пропуска, КПВВ с временно оккупированными территориями.

"Важно, чтобы все эти пункты пропуска были обеспечены всем необходимым для того, чтобы принимать, проверять наших граждан", – отметила она.

"Мы также не услышали конкретную цифру о готовности инфраструктуры инфекционных больниц, в частности количество мест, количество аппаратов искусственного дыхания. Важно, чтобы обо всем этом было проинформировано на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. Важный вопрос как будут защищены наши Вооруженные силы в условиях карантина", – также подчеркнула Ионова.

Она выразила надежду, что инициативу "Европейской солидарности" поддержат другие фракции и в частности фракция монобольшинства, и внеочередную сессию проведут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал