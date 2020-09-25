Раду обязали создать ВСК по "вагнеровцам"

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал рекомендацию о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя комитета Михаил Забродский. По его словам, заключение комитета было почти единодушным и безапелляционным: направить в установленном порядке вопрос создания ВСК на рассмотрение Верховной Рады.

"Следует отметить, что это лишь очередной шаг регламентного процесса и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет вероятно в ближайшее время обсуждены на регламентном комитете", – написал Забродский.

Он отметил, что рассмотрение вопроса было живым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации.

"Кроме того, особой пикантности рассмотрения добавляло то, что среди возможных" фигурантов "расследование потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры", – написал нардеп.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Спустя некоторое время, Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан с боевиками ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающие на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Михаил Забродский / Faceboook

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