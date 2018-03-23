Радикальная партия призвала ввести уголовную ответственность за контрабанду леса

На этой неделе парламент принял в первом чтении законопроект Радикальной партии, вводящий уголовную ответственность за контрабанду необработанного леса.

Лидер партии Олег Ляшко уверяет - этот законопроект поможет восстановить тысячи рабочих мест для наших граждан и сохранить зеленые насаждения Украины.

"Наша команда добивается восстановления деревообрабатывающей, мебельной промышленности в Украине, чтобы за границу не вывозили необработанный лес - хотите нашего леса - создавайте рабочие места здесь. Ставьте оборудование, перерабатывать лес, и давайте рабочие места. А те кто нарушает закон, те кто контрабандой вывозит лес - минимум пять лет тюрьмы за то, что лишает украинский возможности дышать свежим воздухом и видеть леса. Торговля сырьем любым, или зерном, или лесом, или землей - это предопределение на бедность и постоянное попрошайничество. Хотим жить достойно - должны торговать не сырьем, а готовой дорогой продукцией ", - говорит Олег Ляшко.

Как сообщал "Обозреватель", Верховная Рада поддержала за основу проект закона №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

За соответствующее решение на заседании во вторник, 20 марта, проголосовали 246 народных депутатов.