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7 декабря • обновлено в 12:41
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"Ради поддержки и защиты Украины": Порошенко призвал выйти на вече на Майдан

2.2т
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Всеукраинское вече "Червоні лінії" на Майдане Независимости в воскресенье, 8 декабря, собирается в поддержку и защиту Украины перед переговорами в нормандском формате.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" во время телемарафона "Червоні лінії", передает сайт партии.

"Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 в воскресенье – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул политик.

Он отметил, что в 2014 году Украина была в гораздо худших условиях, чем сейчас.

"А сейчас мы имеем сложившуюся государство и сложившуюся нацию", – сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

eurosolidarity.org

Политик отметил, что отсутствие результата на нормандской встречи не будет катастрофой:

"Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство".

В то же время он критически отнесся к идее построить стену на линии разграничения с оккупированными территориями.

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"Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведет? К отмене санкций против России, ведь это Украина отказалась. Мой совет – стройте стену на границе с Российской Федерацией. Она вам понадобится по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ. Германия, Франция готовы защитить Украину, но только в условиях, когда Украина сама будет готова себя защитить. Так как это происходило в течение пяти лет", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батьківщина" призвали украинский выйти на акцию против капитуляции 8 декабря на Майдане.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Евромайдан Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Cachko Elena
Cachko Elena
Так яценюк же уже построил стену. А этот все никак не угомониться, везде затычка. фигаро тут , фигаро там...вторая юля, это ж надо так власть и деньги любить...
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семенов Александр
семенов Александр
При самом Поросе. стену уже построили.... ну по крайней мере бабки на нее потратили
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Odessa Max
Odessa Max
Не соберись 6 лет назад и всего этого мрака не было бы
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