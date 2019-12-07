"Ради поддержки и защиты Украины": Порошенко призвал выйти на вече на Майдан

Всеукраинское вече "Червоні лінії" на Майдане Независимости в воскресенье, 8 декабря, собирается в поддержку и защиту Украины перед переговорами в нормандском формате.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" во время телемарафона "Червоні лінії", передает сайт партии.

"Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 в воскресенье – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул политик.

Он отметил, что в 2014 году Украина была в гораздо худших условиях, чем сейчас.

"А сейчас мы имеем сложившуюся государство и сложившуюся нацию", – сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Политик отметил, что отсутствие результата на нормандской встречи не будет катастрофой:

"Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство".

В то же время он критически отнесся к идее построить стену на линии разграничения с оккупированными территориями.

"Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведет? К отмене санкций против России, ведь это Украина отказалась. Мой совет – стройте стену на границе с Российской Федерацией. Она вам понадобится по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ. Германия, Франция готовы защитить Украину, но только в условиях, когда Украина сама будет готова себя защитить. Так как это происходило в течение пяти лет", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батьківщина" призвали украинский выйти на акцию против капитуляции 8 декабря на Майдане.

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