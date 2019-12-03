Для расследования дел Майдана: монобольшинство поддержало важный закон о ГБР

Монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало во втором чтении за законопроект №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований". Его целью является усовершенствование деятельности органа.

За документ отдали свои голоса 250 нардепов во время пленарного заседания парламента 3 декабря. Так, его поддержали 224 нардепа от "Слуги народа", два – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", один – от группы "За будущее", 18 – от "Голоса" и пять внефракционных.

При этом "Европейская солидарность" и "Батьківщина" не отдали за законопроект в целом ни одного голоса. Однако партия Петра Порошенко поддержала правку, касающуюся расследования дел Майдана.

Она предусматривает разрешение переходить без конкурса в ГБР тем следователям и прокурорам, которые занимались расследованием дел Майдана в ГПУ.

Итоги голосования за закон о ДБР Скриншот видео

Итоги голосования за закон о ДБР Скриншот видео

Голосование за поправку о делах Майдана Скриншот видео

"Для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса, если они на день вступления в силу настоящего закона проводят досудебное расследование или осуществляют процессуальное руководство (не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) по уголовным производствам относительно событий, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, подлежащим передаче по подследственности в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года", – говорится в законопроекте.

Также проголосованный законопроект дал старт перезапуску ГБР. Согласно ему, директор ведомства Роман Труба и его заместители уйдут в отставку.

ГБР

Кроме того, в документе прописаны следующие изменения, касающиеся работы ГБР:

меняется правовой статус органа – ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции;

уточняются система ГБР , порядок утверждения организационной структуры ведомства, порядок образования его территориальных управлений;

меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР (теперь этим будет заниматься Кабмин по представлению директора ГБР);

уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия;

нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку, которая позволяет переход расследований по убийствам на Майдане из ГПУ в ГБР без конкурса следователей и прокуроров, 27 ноября.

Накануне адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследований дел Майдана, потребовав принять эту поправку.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дела Майдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. Но он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

26 ноября в Киеве устроили акцию в поддержку Закревской. Люди потребовали "не слить дела Майдана".

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