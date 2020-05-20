Раде предложили засекретить декларации руководства СБУ: Зеленский будет обсуждать это с Бакановым

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсуждать с Иваном Бакановым законопроект, который засекречивает декларации руководства Службы безопасности.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая. Он назвал Баканова "самым честным главой СБУ", передает "Радио Свобода".

"За этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине еще не было. Что касается законопроекта – я, честно говоря, не помню, его проголосовали уже? Я считаю, что все должно быть открыто. Или почти все. Иван Баканов сказал, что у него есть предложения изменений в отношении некоторых людей, которые не могут показывать, потому что они Служба безопасности Украины. Они не могут показывать, где они живут. Обсужу еще раз с Бакановым, обсужу с комитетом, потому что нельзя отдельно говорить с комитетом ВРУ без Баканова", – пояснил президент

Законопроект №3196 подан президентом как "неотложный". Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" отмечают, что период декларирования длиться до 1 июня, а по нынешнему законодательству, публичные руководители органов СБУ должны до этого времени обнародовать информацию о своем состоянии на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно сравнительной таблице, проект закона предусматривает изменения в статью 52-1 закона "О предотвращении коррупции" таким образом, чтобы декларации публичных сотрудников СБУ не попадали в открытый реестр НАПК. Предлагается исключить абзац, в котором говорится о том, что должностные лица СБУ, которые назначаются и увольняются с должностей актами президента Украины и Верховной Рады, подают декларации в общем порядке.

Парламент 20 мая проголосовал за то, чтобы отправить законопроект на повторное первое чтение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализировання антикоррупционная прокуратура в мае открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно декларирования недостоверной информации.