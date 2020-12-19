Раде предложили уволить Шкарлета через 2 дня после назначения

Мирослав Семенюк Политика 13:04, 19.12.2020 Обновлено: 14:04, 19.12.2020

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины всего через два дня после назначения.

Как говорится на сайте парламента, авторами документа являются народные депутаты от фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Проект постановления №4525 получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Однако его текст пока не обнародован.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что за Шкарлета проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента. Например, никто не видел в зале Григория Суркиса, а его карточка проголосовала "за".

Со своей стороны спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал разобраться с вероятным кнопкодавством.

18 декабря после совещания представителей всех фракций Разумков рассказал, что парламент собирается усилить ответственность за неперсональное голосование.

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