Раде предложили уволить Шкарлета через 2 дня после назначения
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины всего через два дня после назначения.
Как говорится на сайте парламента, авторами документа являются народные депутаты от фракций "Голос" и "Европейская солидарность".
Проект постановления №4525 получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Однако его текст пока не обнародован.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что за Шкарлета проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента. Например, никто не видел в зале Григория Суркиса, а его карточка проголосовала "за".
Со своей стороны спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал разобраться с вероятным кнопкодавством.
18 декабря после совещания представителей всех фракций Разумков рассказал, что парламент собирается усилить ответственность за неперсональное голосование.