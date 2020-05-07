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7 мая • обновлено в 14:56
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Раде предложили проект закона о поддержке культуры и бизнеса: Ткаченко раскрыл суть

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовил законопроект о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса (3377).

Об этом рассказал председатель комитета, народный депутат Александр Ткаченко на своей странице в Facebook. По его словам, голосование состоится во вторник, 12 мая.

Кроме того, по словам политика, уже подготовлены поправки в законопроект налогового комитета. За них также будет голосований во вторник.

Александр Ткаченко

Александр Ткаченко

LIGA.net

"Вводим понятие гранта. Такой шаг даст возможность прямой государственной финансовой помощи как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Готовим к рассмотрению уменьшение ставки НДС до 7%. И что важно – не временное, а навсегда", – сказал политик.

К тому же, Ткаченко отметил, что комитет продолжает работать над проектом дополнительного финансирования для сфер культуры из средств государственного бюджета и стабилизационного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Ткаченко на согласительном совете 30 апреля призвал народных депутатов поддержать законопроекты о помощи бизнесу в сфере креативных индустрий.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
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