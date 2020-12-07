Раде предложили продлить закон об особом статусе Донбасса: о чем документ

В Верховную Раду внесли законопроект, который продлевает еще на год действие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Проект закона № 4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован 7 декабря, однако сам текст на сайте парламента пока отсутствует. В карточке документа указано, что он передан на рассмотрение руководства ВР.

Его авторами являются ряд народных депутатов, в том числе и первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Глава постоянной делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, которая является соавтором законопроекта, уточнила агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Напомним, что указанный закон действует до конца 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, его продлили в декабре 2019-го на один год.

Закон был принят в сентябре 2014 года, а вступил в силу 18 октября того же года. Действие документа неоднократно продлевали с того времени, однако на деле он так и не заработал.

Закон среди прочего предусматривает амнистию для " участников событий на территории Донецкой, Луганской областей"; гарантии свободного использования русского и других языков; особый порядок назначения судей и прокуратуры; экономическую поддержку региона.

Однако указанные пункты должны быть введены только после проведения выборов по украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ, вывода российский войск и военной техники, а также после начала работы органов местной власти.