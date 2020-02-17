Раде предложили отпраздновать День победы в Москве: от Зеленского потребовали реакции

Предложения по формированию украинской делегации для участия в праздновании Дня победы 9 мая в Москве являются возмутительными и руководство парламента должно жестко на это отреагировать.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистам, передает пресс-служба политсилы.

Она назвала возмутительным предложение представителя фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" по формированию делегации от Украины, которая примет участие в параде по случаю 75 годовщины победы над нацистами в День победы 9 мая в Москве.

Председатель комитета отметила, что на эти заявления отреагировала только сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и представители фракции "Голос".

"Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства парламента", – подчеркнула она.

Однако, по ее словам, никаких комментариев со стороны фракции "Слуга народа" и руководства Верховной Рады так и не прозвучало.

Позже на сайте партии появилось заявление, в котором говорится, что такая инициатива от пятой колонны вполне прогнозируема и ожидаема. Реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы.

"Антиукраинская выходки Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретили никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции.

Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая 2020 года", – сказано в заявлении.

"Не хочется верить, что для "слуг народа", народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, неприемлемость участия Украины в путинском победобесии, не является очевидной и останется без их публичной реакции", – отметили в пресс-службе.

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