Раде предложили отменить карантин выходного дня. Документ
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене карантина выходного дня.
Как сообщается на сайте парламента, авторами документа стали представители всех пяти фракций.
Постановлением рекомендуется Кабинету министров в течение трех дней с момента его принятия снова разрешить в выходные дни:
прием посетителей в барах, ресторанах, кафе и т.д.;
прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
прием посетителей в сфере торгового и бытового обслуживания населения
деятельности учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Предложение разработано с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде во вторник, 17 ноября, рассмотрят постановление об отмене карантина выходного дня и вызовут главу Кабмина Денис Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с коронавирусом.