Раде предложили отменить карантин выходного дня. Документ

Мирослав Семенюк Политика 14:08, 16.11.2020 Обновлено: 15:20, 16.11.2020

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Как сообщается на сайте парламента, авторами документа стали представители всех пяти фракций.

Постановлением рекомендуется Кабинету министров в течение трех дней с момента его принятия снова разрешить в выходные дни:

  • прием посетителей в барах, ресторанах, кафе и т.д.;

  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

  • прием посетителей в сфере торгового и бытового обслуживания населения

  • деятельности учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

  • прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Предложение разработано с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде во вторник, 17 ноября, рассмотрят постановление об отмене карантина выходного дня и вызовут главу Кабмина Денис Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с коронавирусом.

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