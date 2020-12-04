Ответственность за ложь в декларации и поддержка бизнеса: главные решения Рады 4 декабря

В пятницу, 4 декабря, Верховная Рада провела час вопросов к правительству, после чего рассмотрела ряд важных законопроектов.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался перед парламентом о мерах по предотвращению распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19.

Он призвал Раду поддержать медиков, которые в период пандемии спасают жизни украинцев, и обеспечить им бюджет для повышения заработных плат. По расчетам главы ведомства, зарплату врача в 2021-м нужно повысить до 23 тыс. грн, медсестер –до 17 тыс. грн, а санитарок – до 12 тысяч.

За что проголосовали

После этого ВР рассмотрела законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на период карантина (№№ 4429, 4430, 4431). Докладывал по ним премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ №4429 поддержали 297 народных депутатов. Называется он "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Законопроект предусматривает единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн наемным сотрудникам со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлицам-предпринимателям (ФЛП), зарегистрированным не менее трех месяцев назад. Однако для получения такой помощи наемный сотрудник не должен работать по совместительству.

Документ №4430 принят 302 голосами. Его название – "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно законопроекту, работающим украинцам и физлицам-предпринимателям, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, раздадут по 8 тысяч гривен. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн. При этом размер помощи не будет привязан к сумме выплаченных налогов. В результате деньги получат и те, кто скрывал обороты, платил минимальные налоги.

За документ №4431 проголосовали 304 нардепа. Он называется "О внесении изменений в статью 28 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Кроме того, Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации. За документ №4460-д проголосовали 289 народных депутатов.

Последним был принят проект закона №4314, который сокращает сроки утверждения и проведения государственной регистрации вакцин от COVID-19. За него отдали 270 голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов и возобновила положения закона, согласно которому глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.