Рада заслушала Кабмин о карантине и назначила министра: главные решения 18 декабря

Мирослав Семенюк Политика 09:09, 18.12.2020 Обновлено: 13:13, 18.12.2020

В пятницу, 18 декабря, в Верховной Раде состоялся традиционный час вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушали премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова о введении карантина и вакцинации населения Украины от болезни COVID-19.

Между тем, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о намерении усилить ответственность за кнопкодавство после скандала с назначением Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

После этого Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов Украины.

Также были приняты законопроекты:

  • по льготам и повышению оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающим в системе здравоохранения (№4464) – 283 голоса "за";

  • о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (№4472) – 282 голоса "за".

Всего в повестке дня значилось 50 законопроектов и проектов постановлений.

Трансляция заседания Верховной Рады:

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада рассмотрела назначения двух министров и провалила голосование за третьего. Также был принят ряд законопроектов.

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