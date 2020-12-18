Рада заслушала Кабмин о карантине и назначила министра: главные решения 18 декабря
В пятницу, 18 декабря, в Верховной Раде состоялся традиционный час вопросов к правительству.
Народные депутаты заслушали премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова о введении карантина и вакцинации населения Украины от болезни COVID-19.
Между тем, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о намерении усилить ответственность за кнопкодавство после скандала с назначением Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
После этого Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов Украины.
Также были приняты законопроекты:
по льготам и повышению оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающим в системе здравоохранения (№4464) – 283 голоса "за";
о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (№4472) – 282 голоса "за".
Всего в повестке дня значилось 50 законопроектов и проектов постановлений.
Трансляция заседания Верховной Рады:
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада рассмотрела назначения двух министров и провалила голосование за третьего. Также был принят ряд законопроектов.