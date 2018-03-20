Рада запретила носить оружие и взрывчатку в госучреждения

Верховная Рада разрешила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания государственных органов лица с оружием и взрывчаткой.

За принятие законопроекта №8155 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226. Изменения внесены в закон "О государственной охране органов государственной власти и должностных лиц".

В частности, госохрана имеет право не допускать в здания, где работает Рада, президент, Кабинет министров и другие органы власти, лиц с холодным и огнестрельным оружием, взрывчаткой, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами и пиротехническими средствами.

Кроме того, президенту Украины, спикеру ВР, Кабинету министров, главе Конституционного Суда и главе Верховного Суда рекомендовано издать акты об обеспечении правового режима охраны.

Согласно закону "О статусе народного депутата", допускается обыск, задержание или осмотр личных вещей и багажа нардепа, его транспорта, жилого или служебного помещения, если Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Рада поддержала проект о сохранении украинских лесов.