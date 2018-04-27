Рада занялась переименованием Днепропетровской области

В Верховную Раду внесен законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области.

Соавторами документа выступили более 150 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "переименование Днепропетровской области связано с необходимостью приведения названий таких географических объектов" в соответствие с требованиями закона о декоммунизации.

Депутаты предлагают переименовать регион в Сичеславскую область.

Нардепы обращают внимание, что на территории нынешней Днепропетровской области в течение ХVI-ХVIII веков существовало 5 с 8 запорожских сечей.

Кроме того, Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра и вторым в рейтинге симпатий горожан.

Напомним, в мае 2016 года был переименован областной центр Днепропетровской области - одноименный город получил название Днепр.

Днепропетровск получил свое название в 1926 году в честь главной реки Украины и советского деятеля Петровского, который стал одним из инициаторов организации Голодомора в 1932-33 годах.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предложил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.