Рада занялась переименованием Днепропетровской области

В Верховную Раду внесен законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области.
Соавторами документа выступили более 150 народных депутатов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "переименование Днепропетровской области связано с необходимостью приведения названий таких географических объектов" в соответствие с требованиями закона о декоммунизации.
Депутаты предлагают переименовать регион в Сичеславскую область.
Нардепы обращают внимание, что на территории нынешней Днепропетровской области в течение ХVI-ХVIII веков существовало 5 с 8 запорожских сечей.
Кроме того, Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра и вторым в рейтинге симпатий горожан.
Напомним, в мае 2016 года был переименован областной центр Днепропетровской области - одноименный город получил название Днепр.
Днепропетровск получил свое название в 1926 году в честь главной реки Украины и советского деятеля Петровского, который стал одним из инициаторов организации Голодомора в 1932-33 годах.
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предложил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.
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