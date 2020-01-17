Рада закрыла сессию и ушла на каникулы

В пятницу, 17 января, Верховная Рада Украины закрыла пленарное заседание второй сессии парламента 9-го созыва и ушла на каникулы.

Народные депутаты еще неделю будут работать с избирателями на участках, а потом уйдут на отдых. Следующие заседание третьей сессии ВР начнутся 4 февраля, а завершаться 17 июня 2020 года.

"Вторая сессия Верховной Рады девятого созыва завершит свою работу 24 января 2020 года. Последнее пленарное заседание второй сессии парламента 9-го созыва объявляю закрытой", – сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.

После объявления в зале Рады прозвучал гимн Украины.

Закрытие сессии ВР Скриншот

Закрытие сессии ВР Скриншот

Отметим, что во время третьей сессии запланировано 12 недель пленарных заседаний и 12 "часов вопросов к правительству", 7 недель – для работы в комитетах, комиссия, депутатских фракциях и группах, 5 недель – работа с избирателями.

Закрытие сессии ВР Скриншот

Закрытие сессии ВР Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день сессии Рада уволила скандального Богдана Яременко с должности главы парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Также в ВР выступил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который сообщил детали расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в зале парламента объяснил свою отставку.

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