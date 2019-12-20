Рада закрыла последнее заседание в 2019 году

В пятницу, 20 декабря, Верховная Рада Украины закрыла последнее пленарное заседание в 2019 году.

Об этом с президиума заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с этими праздниками, которые приближаются, и объявляю утреннее заседание Верховной Рады Украины закрытым", – объявил спикер ВР.

Согласно распорядку дня, сегодня вечернего заседания Рады не будет. На следующей неделе у нардепов запланирована работа с избирателями.

Новое пленарное заседание депутатов намечено на 14 января 2020 года.

Расписание ВР Скриншот

Однако, как писал OBOZREVATEL, нардепы могут собраться на внеочередное заседание парламента на 30-31 декабря, чтобы принять законопроект о рынке земли во втором чтении.

"Если мы успеем обработать все правки, то возможно будет внеочередное заседание сессии и мы рассмотрим проект до нового года. Не успеем обработать – было бы логично перенести все на следующий год", – рассказал "слуга народа" Павел Халимон.

Спикер ВР Дмитрий Разумков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

На заседании аграрного комитета Верховной Рады вечером в среду, 18 декабря, народные депутаты во главе со скандальным Ильей Кивой из "Оппозиционной платформы – За жизнь" устроили потасовку.

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