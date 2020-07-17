Рада закрыла летнюю сессию: до скандального закона о языке не дошли
Депутаты Верховной Рады в пятницу, 17 июля, второй день подряд не смогли проголосовать за языковой закон, вокруг которого в Украине разгорелся скандал.
Сессию, которая началась в 10:00 и прошла с несколькими перерывами, глава парламента Дмитрий Разумков объявил закрытой уже к 14:00, так и не поставив законопроект на рассмотрение.
Напомним, что инициатором проекта закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" выступил "слуга народа" Максим Бужанский. Документом он предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.
Его рассмотрение в регламент Рады вносили и за день до этого, 16 июля. Тогда сессия затянулась до 16:00, но рассмотрение некоторых вопросов, в том числе и языкового, вынуждены были перенести – из-за торжественного заседания Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
В этот же раз, несмотря на внесение в повестку дня ВРУ, законопроект №2362 тоже не рассматривали. Отметим, что в это время под зданием ВРУ проходила акция протеста против принятия соответствующего проекта закона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскандалился внесением в парламент законопроекта об отмене закона №5670-д об украинском языке. Он заявил, что документ якобы дискриминирует русскоязычных.
Также Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.