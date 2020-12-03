Запретили депутатам голосовать и провалили закон о школьных учебниках: главные решения Рады за 3 декабря

В четверг, 3 декабря, Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов и восстановила положение закона, согласно которому глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

В повестке дня, опубликованной на сайте парламента, еще были запланированы проекты постановлений, касающихся деятельности ВР и обеспечения работы нардепов.

За что проголосовали

Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. За законопроект №3034а проголосовали 267 нардепов. Отметим, что закон "О предотвращении коррупции" запрещает совершать действия в условиях конфликта интересов. В то же время статья 59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет депутату голосовать на пленарных заседаниях в условиях конфликта интересов, просто заявив о его наличии. Принятый закон должен урегулировать эту коллизию.

При этом Рада провалила голосование за проект закона об экспертизе качества школьных учебников. За законопроект №3900 проголосовал 161 депутат. За направление его на доработку в комитет проголосовали 220 депутатов, а направление авторам поддержали 226 политиков.

Поясним, что закон предлагал ввести обязательную экспертизу учебной литературы, которая изготавливается на средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

Рада 303 голосами приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективной реализации парламентского контроля.

288 голосами "за" принят во втором чтении и в целом законопроект относительно реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Принятый закон дает возможность предоставить пациенту реабилитационную помощь сразу же после получения травмы или острого заболевания, а также вводит документ – индивидуальный реабилитационный план, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, полный объем предоставленных реабилитационных вмешательств и изменения степени ограничений жизнедеятельности пациента.

Также закон ввел новый вид хозяйственной деятельности – "реабилитационная практика", которая требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Во втором чтении нардепы приняли закон "О внутреннем водном транспорте" №1182-1-д, документ поддержали 276 нардепов. Закон определяет ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

В первом чтении Рада приняла законопроект, который усиливает ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

По результатам голосования законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неисполнение законных требований депутата местного совета №3381 309 голосами принят за основу.

В первом чтении Рада приняла законопроект № 3047а о правилах отбывания административного ареста. Документ определяет порядок отбывания лицом административного ареста в изоляторе временного содержания, который является структурным подразделением территориального органа полиции.

В частности, предусмотрено утверждение порядка помещения и размещения лиц в изоляторах временного содержания, определить их права и обязанности, материально-бытовое и медицинское обеспечение.

ВР приняла за основу и в целом законопроект №4186, которым предоставила гарантии государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций ВСУ. В тексте закона говорится, что военным и членам их семей предоставили соответствующие гарантии защиты во время выполнения ими задач по назначению.

Политики приняли законопроект №3644-д, которым установили требования к образованию помощников народных депутатов. В документе отмечено, что помощником-консультантом нардепа может быть только гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком, имеющий высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра.

Помощники работают по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) или на общественных началах. Оплату труда за счет и в пределах общего фонда среди своих помощников распределяет сам нардеп.

Парламент принял законопроект №4227, который восстановил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре", согласно которому глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Рада приняла в первом чтении законопроект №4096, которым предлагается исключить из закона "О государственной службе" пункт о том, что на госслужбу не может вступить лицо, достигшее 65-летнего возраста.

Документ предлагает назначать лиц, достигших 65 лет, на должность государственной службы на 1 год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно. Такие продления, согласно предложенным изменениям, возможны до достижения госслужащим 70 лет.

Что не успели рассмотреть

Планировалось включение в повестку дня и принятия решения по законопроекту по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и по помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия.

Кроме того, Рада планировала рассмотреть три законопроекта, касающиеся деятельности третейских судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Верховная Рада не смогла принять законопроект по земельной децентрализации.