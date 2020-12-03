Рада займется профилактикой COVID-19 и изменит статус нардепа: повестка дня на 3 декабря

В четверг, 3 декабря, в Верховной Раде рассмотрят изменения в законы относительно обеспечения профилактики COVID-19 и намерены изменить закон о статусе народного депутата.

В повестке дня еще, опубликованной на сайте парламента, запланированы проекты постановлений, касающихся деятельности ВР и обеспечения работы нардепов.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект по урегулированию конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов и по обеспечению качества учебной литературы.

Также парламентарии рассмотрят вопрос об усилении ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделка документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины.

На первое чтение еще вынесен законопроект о правилах отбывания административного ареста и внесение изменения в ЗУ "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины".

Повторно в первом чтении будет рассматриваться проект закона "О внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".

Планируется включение в повестку дня и принятия решения по законопроекту относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе, по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и по помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия.

Во втором чтении Рада рассмотрит проекты законов о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности и о внутреннем водном транспорте.

Еще в зале заседания будут голосовать за внесение изменений в законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть три законопроекта, касающиеся деятельности третейских судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Верховная Рада не смогла принять законопроект по земельной децентрализации.