Рада отсрочила обязательное введение РРО и ужесточила наказание за липовые документы: главные решения 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада Украины согласилась отложить введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей до 2022 года и приняла законопроекты о поддержке бизнеса и населения во время пандемии COVID-19, а также ужесточении ответственности за подделку документов.

Кроме того, украинским мужчинам разрешили уходить в декрет при рождении ребенка на равных правах с женщинами. Ряд других вопросов так и не рассмотрели. OBOZREVATEL следил за происходящим в стенах парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Декретное равноправие

Законопроект №3695 поддержал за основу 301 нардеп. Документ предлагает дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска – при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней. Он должен будет оплачиваться за счет работодателя и быть доступным мужчинам или родителям одиноких женщин, которые рожают.

Также в документе прописано, что отпуск по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста следует определить как равное право каждого родителя.

Третья новация – возможность установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери.

Итоги голосования за законопроект №3695. Скриншот видео

Отсрочка РРО

319 голосами монобольшинство Верховной Рады поддержало законопроект №4439-д, который предусматривает отсрочку введения регистраторов расчетных операций на год – физические лица – предприниматели будут обязаны обзавестись кассовыми аппаратами лишь в январе 2022 года.

Результатом такого решения может стать недополучение миллиардов бюджетами всех уровней, а также Пенсионным фондом. Еще одна угроза – вероятный отказ МВФ в предоставлении Украине нового транша (ведь введение РРО было одним из условий меморандума).

Согласно документу, устанавливать РРО для дистанционных услуг вовсе будет не нужно. Из этого следует, что если работать в онлайн-магазине, то учитывать свои обороты и справедливо платить налоги якобы не нужно. Кроме того, обороты привязали к минималке.

На следующее пленарное заседание перенесли другие важные вопросы:

Поддержка бизнеса и населения в карантин

Парламент планировал рассмотреть законопроекты №4430 и №3486. Первый предусматривает социальную поддержку налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер. В частности предлагается:

списать налоговый долг налогоплательщикам, если совокупный размер долга плательщика не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 1 ноября;

отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, если он не превышает 6800 гривен;

списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками долга в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона;

увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен;

не облагать налогом налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с этим законом;

освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога по декабрь 2020 и январь – май 2021 года и прочее.

Второй законопроект ставит своей целью обеспечение социальной защиты безработных, работников и работодателей, на которых могут негативно повлиять последствия карантина. Также документ должен способствовать стимулированию развития семейных фермерских хозяйств.

Запрет продажи электронных сигарет детям

Согласно законопроекту №3628, электронные сигареты, как и остальные табачные изделия, должны стать запрещенными для продажи лицам, не достигшим 18 лет.

В случае нарушения этого запрета реализаторам грозит наложение штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 – 13 600 грн).

Торговля указанными товарами с рук наказывается аналогичными штрафами, а также их конфискацией и изъятием выручки. В случае, если нарушитель в течение года повторил запрещенные действия, штраф увеличится – от 800 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13 600 – 23 800 грн) с конфискацией.

Кроме того, закон предусматривает запрет продажи товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Создание Бюро экономической безопасности

Авторы законопроекта №3087-д отметили, что этот орган должен заменить собой налоговую милицию. Его ключевая функция – расследование преступлений в сфере государственных финансов.

В штат бюро должно войти порядка 4 тысяч человек, руководство БЭБ будут избираться на конкурсной основе.

В документе указывается, что минимальный оклад для работников бюро, имеющих специальные звания, будет установлен на уровне 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

Ужесточение наказания за кражу и подделку документов

Законопроект №3946 предусматривает усиление ответственности за похищение, сбыт и подделку документов, удостоверяющих личность.

Также речь идет о документах, касающихся гражданства, особого статуса личности и свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния.

Авторы законодательной инициативы для решения проблемы предложили установить ответственность за:

похищение, присвоение документов, а также умышленное незаконное завладение ими в любой другой способ;

использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

подделку, приобретение, сбыт или иную передачу таких документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Верховной Раде прошло большое совещание всех глав фракций парламента. Также на нем присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ОПУ Андрей Ермак. Среди вопросов, которые обсуждались, было введение локдауна.