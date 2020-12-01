Рада займется поддержкой населения в карантин и наказанием за липовые документы: главные решения 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада Украины собралась на пленарное заседание. На нем она планирует принять законопроекты для поддержки бизнеса и населения во время пандемии COVID-19 и ужесточить ответственность за подделку документов.

Также в повестке дня, опубликованном на сайте парламента, – уравнивание возможностей обоих родителей в случае декрета, запрет продажи электронных сигарет детям и законопроект о создании Бюро экономической безопасности. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Парламент планирует рассмотреть законопроекты №4430 и №3486. Первый предусматривает социальную поддержку налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер. В частности предлагается:

списать налоговый долг налогоплательщикам, если совокупный размер долга плательщика не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 1 ноября;

отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, если он не превышает 6800 гривен;

списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками долга в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона;

увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен;

не облагать налогом налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с этим законом;

освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога по декабрь 2020 и январь – май 2021 года и прочее.

Второй законопроект ставит своей целью обеспечение социальной защиты безработных, работников и работодателей, на которых могут негативно повлиять последствия карантина. Также документ должен способствовать стимулированию развития семейных фермерских хозяйств.

Прежде всего, законопроект №3695 предлагает дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска – при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней. Он должен будет оплачиваться за счет работодателя и быть доступным мужчинам или родителям одиноких женщин, которые рожают.

Также в документе прописано, что отпуск по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста следует определить как равное право каждого родителя.

Третья новация – возможность установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери.

Согласно законопроекту №3628, электронные сигареты, как и остальные табачные изделия, должны стать запрещенными для продажи лицам, не достигшим 18 лет.

В случае нарушения этого запрета реализаторам грозит наложение штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 – 13 600 грн).

Торговля указанными товарами с рук наказывается аналогичными штрафами, а также их конфискацией и изъятием выручки. В случае, если нарушитель в течение года повторил запрещенные действия, штраф увеличится – от 800 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13 600 – 23 800 грн) с конфискацией.

Кроме того, закон предусматривает запрет продажи товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Верховной Раде прошло большое совещание всех глав фракций парламента. Также на нем присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ОПУ Андрей Ермак. Среди вопросов, которые обсуждались, было введение локдауна.