Рада займется частными детективами и запретом пластиковых пакетов: главные решения 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроекты о поддержке сельского хозяйства, об акцизном налоге на табачные изделия и о частной детективной деятельности.

Во втором чтении будет рассмотрена инициатива о запрете пластиковых пакетов в Украине. OBOZREVATEL следит онлайн за ключевыми решениями украинского парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поддержка аграриев

Законопроект №3295 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" предлагает создать Единый аграрный реестр. Имеется в виду единая государственная информационная система, которая будет содержать сведения о производителях сельскохозяйственной продукции и обеспечивать эффективное администрирование государственной поддержки.

Также основные положения документа предусматривают:

определение принципов, на которых предоставляется государственная поддержка аграриям;

введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра;

исключение положений, касающихся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна;

предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой и тому подобное.

Акцизный налог на табачные изделия

Авторы документа отметили, что одно из основных требований статьи 6 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, ратифицированной в Украине, – ценовые и налоговые меры, которые являются наиболее эффективным и важным средством сокращения потребления табака.

Поэтому принятие законопроекта необходимо для выполнения требований этой конвенции, а также для обеспечения наполнения государственного бюджета Украины.

"Целью принятия предложенного законопроекта является разрушение схемы создания товарных запасов табачных изделий (с уплатой акцизного налога по ставкам, действовавшим в прошлом году) и увеличение платежей в государственный бюджет Украины", – говорится в пояснительной записке.

Законодатели объяснили, что все крупные табачные компании-производители в Украине имеют по два юридических лица. А именно – табачную фабрику и компанию-дистрибьютора. Это позволяет им перед очередным увеличением ставок акцизного налога производить дополнительные запасы табачной продукции.

Впрочем реализуются они по повышенным ценам (но со старыми ставками акцизного налога) своей компании-дистрибьютору.

Частные детективы

Парламентарии убеждены, что принятие закона "О частной детективной (розыскной) деятельности" позволит легализовать деятельность этого вида и вывести ее из тени, поставив под надлежащий контроль государства.

Кроме того, это позволит значительно расширить возможности стороны защиты по сбору доказательной базы.

Запрет пластиковых пакетов

Основная цель законопроекта – определение основ оборота пластиковых пакетов, упорядочивание отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов.

Основные положения документа предусматривают:

запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года;

запрет распространения оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года;

запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов;

стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;

установление ответственности за нарушение положения.

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