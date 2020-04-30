Рада сделала первый шаг к уменьшению в 9 раз залога для кандидатов на местных выборах

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает уменьшение размера денежного залога для кандидатов в мэры и кандидатов по избирательным спискам партий областных и городских советов.

За законопроект №2769 о внесении изменений в ст.225 Избирательного кодекса Украины в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.

Результат голосования за законопроект №2769 rada.gov.ua

Документ предлагает внести изменения в ст.225 Избирательного кодекса Украины и установить размер денежного залога для кандидатов в городские головы и избирательных списков партий в местные советы (областные и городские) в сумме четырех минимальных заработных плат за каждые 90 тыс. избирателей.

В действующей редакции Избирательного кодекса размер денежного залога рассчитывается из суммы четырех размеров минимальных заработных плат за каждые 10 тыс. избирателей.

Формула актуальна для:

кандидатов в мэры в областных центрах и городах с числом избирателей от 90 тыс. и более;

для партий, местные организации которых будут регистрировать свои списки в областные советы, городских советов в областных центрах и городах с числом избирателей от 90 тыс. и более.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас размер денежного залога для регистрации партийного списка в областные советы составляет от 1,28 млн грн (Черновицкая область) до 4,67 млн грн (Днепропетровская область).

При этом для кандидатов на пост мэра Киева сумма залога составляет более 4 млн грн, что превышает даже размер залога для кандидатов на пост президента Украины (3 млн грн), и в 375 раз выше, чем средняя зарплата по стране, отмечают авторы документа.

По их мнению, сумма залога для кандидатов на местных выборах является непомерной и дискриминационной.

Авторы законопроекта ссылаются на решение Конституционного суда Украины от 30 января 2002 года, в котором говорится, что размер залога устанавливается в зависимости от имущественной способности большинства населения страны. Нарушение этого требования может существенно ограничить количество претендентов на представительские мандаты, особенно от финансово малообеспеченных партий и кандидатов в депутаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующие изменения в Избирательный кодекс были внесены в январе 2020 года.