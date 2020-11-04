Рада взялась за защиту журналистов и бюджет: главные решения за 4 ноября

В среду, 4 ноября, Верховная Рада наерена рассмотрит вопрос о внесении изменений в госбюджет-2020. На заседании нардепы намерены начать процесс об усилении уголовной ответственности за совершение преступлений против журналистов и внести изменения в закон об образовании.

Также во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов, касающихся деятельности народных депутатов. Повестка дня была опубликована на сайте парламента.

Помимо этого депутаты планируют рассмотреть законопроект о социальной защите населения в период карантина, введенного из-за распространения коронавируса (COVID-19).

Кроме того, в первом чтении парламентарии будут голосовать за изменения закона "О судоустройстве и статусе судей", где намерены изменить отдельные положения прохождения службы в Службе судебной охраны.

Еще парламентарии во втором чтении рассмотрят президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.

На повестку дня также вынесли три президентских законопроекта о ратификации, в частности о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября Верховная Рада провела пленарное заседание, на котором рассмотрела вопросы бюджета-2020, а также приняла ряд законопроектов.