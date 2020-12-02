Рада провалила правки в Земельный кодекс: главные решения за 2 декабря

В среду, 2 декабря, Верховная Рада собралась на пленарное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов. В то же время не смогла принять законопроект по земельной децентрализации.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков открыл сессию в 10:20, для участия в ней зарегистрировались 259 народных депутатов. Сначала они выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями и предложениями. Повестка дня опубликована на сайте ведомства.

Прежде всего народные избранники 309 голосами поддержали за основу и в целом проект закона №3628-у о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Законопроектом предлагается с 1 января 2021 года ввести административную ответственность за это путем увеличения штрафа от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, был принят законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность.

Парламентарии решили, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений ВРУ будет осуществляться только в газете "Голос Украины". Соответствующий проект закона №4334 они проголосовали пока в первом чтении.

Примечательно, что нардепы не смогли принять законопроект №2194-д о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Документ парламентарии отправили на повторное второе чтение.

Верховная Рада 300 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по закупке природного газа №3176.

Также Рада приняла во втором чтении и в целом такие проекты законов о внесении изменений в:

Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ №3118 (305 голосов "за");

статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта №3075 (291 голос "за");

Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины по обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей №2315 (318 голосов "за");

Регламент Верховной Рады Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины", Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" по причинам отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях Рады и заседаниях комитетов ВРУ №3642 (248 голоса "за");

Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам, и подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории №0941 (275 голоса "за");

некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) №3486 (287 голосов "за").

После перерыва председательствующий объявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Право человека и здоровье нации", председателем которого избрана народный депутат Лада Булах.

По результатам рассмотрения Верховная Рада приняла постановление "О предварительном отчете Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины" №4263. Нардепы приняли к сведению отчет и продолжили работу ВСК на шесть месяцев.

ВРУ приняла в целом ряд постановлений о присуждении премий и отличия молодежи, также парламентарии рассмотрели вопрос ратификации.

В конце народные депутаты 258 голосами "за" поддержали проект постановления №4262. Он предусматривает создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации – Луганской областной военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущение возникновения событий чрезвычайного характера.

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