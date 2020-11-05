Рада взялась за госбюджет и призыв в армию: повестка дня 5 ноября

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада собралась на пленарное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных законопроектов и государственный бюджет Украины на 2021 год.

Среди прочего, парламентарии намерены отсрочить призыв в армию для некоторых категорий граждан Заседание четвертой сессии ВРУ началось в 10:00, его повестка дня опубликована на сайте ведомства.

Так, нардепы будут голосовать за внесение изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления. Отметим, что инициатором этого законопроекта №3711 был президент Владимир Зеленский.

В этот день Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Закона №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". А также изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Среди проектов законов, которые планируется рассмотреть во втором чтении, в частности:

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", №2458;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина , связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", №3486;

"О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции", №3295.

Кроме этого, парламентарии планируют голосовать во втором чтении за проект закона №3642-д относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных и заседаниях комитетов ВРУ.

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