Рада выскажется по Беларуси и рассмотрит допуск следователей на Донбасс: главные решения 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть проект постановления по ситуации в Беларуси и законопроект о допуске следователей и прокуроров в зону ООС на Донбассе.

Всего в повестку дня включено 25 вопросов, которые опубликованы на сайте парламента.

Одним их важных вопросов станет проект Постановления Заявлении Верховной Рады Украины о ситуации в Беларуси №3053а.

"Целью принятия Заявления является выражение обеспокоенности относительно ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после проведения президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными, прошли с многочисленными существенными нарушениями… Мирные протесты граждан, которые стихийно начались по всей стране жестко подавляются белорусскими властями", – говорится в пояснительной записке.

Также нардепы рассмотрят законопроект №3984 об изменениях в Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Документ предлагает предусмотреть, что в районе осуществления ООС будут допущены дознаватели, следователи и прокуроры. Допуск правоохранителей будет осуществляться в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

На повестку дня внесен неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" №3581.

В законопроекте указано, что предусмотрено освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий .Также предоставлена льготная ставка НДС в 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выставок и прочее.

На повторное рассмотрение с предложениями от президента Украины вынесен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отчуждения имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" №3640. Ранее гарант ветировал принятие закона и отправил его на доработку в ВР.

Поясним, что закон предлагал продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченный валютные кредиты граждан, в том числе ипотечные до 1 января 2022 года. Согласно документу, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

Президент вернул проект закона на доработку, посчитав его слишком либеральным и таким, что позволяет должникам игнорировать условия кредитных договоров.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект Постановления об Обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением №3835.

В документе сказано, что дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водопровода, потребителями воды которого являются города Славянск, Краматорск (частично), Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов.

Инициаторы постановления обратились к Кабмину с требованием выделить деньги на капитальный ремонт и реконструкцию объектов Второго Донецкого водопровода.

Также парламентарии рассмотрят проект Постановления об изменениях в составе Совета Национального банка Украины №4077. Документом предлагается уволить Веру Рычакивскую с должности члена Совета НБУ в связи с окончанием срока ее полномочий, и вместо нее назначить Василия Горбаля.

Еще в повестке дня важным будет рассмотрение законопроекта "О разведке" №2415д. В пояснительной записке говорится, что будет определен круг должностных лиц, которые будут иметь доступ к разведданным, социальные и юридические гарантии для сотрудников разведывательных органов. Также документ определяет какие структуры занимаются разведкой, кто ими управляет, кому они подчиняются и каким образом в них осуществляется гражданский контроль и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект, который позволит представителям малого и среднего бизнеса получать кредиты под государственные гарантии.

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