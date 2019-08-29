Рада выбрала новый Кабмин: кто получил пост

Верховная Рада Украины 9-го созыва в четверг, 29 августа, утвердила новый состав Кабинета министров.

За кандидатов, предложенных новоизбранным премьер-министром Алексеем Гончаруком, проголосовал 281 народный депутат. Трансляция работы парламента велась в сети.

Таблица голосования

Таблица голосования

Новости Стало известно о первом назначении в новом Кабмине Зеленского

Оксану Коляду назначено министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

До этого она работала заместителем министра по делам ветеранов. С 2003 по 2015 работала в структурах МВД.

В 2015-2017 годах Коляда проходила службу в ВСУ и имеет звание полковника запаса. Работала начальником коммуникаций и прессы Минобороны.

В 2016-2017 годах она была создателем специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО.

Оксана Коляда

Зоряну Скалецкую назначено главой Минздрава Украины.

Она является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущим экспертом в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.

Также занимает пост директора общественной организации "Форум здоровья" и является членом Всемирной Ассоциации медицинского права.

Скалецкая – преподаватель в Школе здравоохранения Киево-Могилянской академии.

Зоряна Скалецкая

Арсена Авакова министром внутренних дел.

Владимира Бородянского министром культуры, молодежи и спорта Украины.

Анну Новосад министром образования и науки.

Нардепа 8-го созыва Алену Бабак министром развития громад и территорий.

Алексея Криклия главой Мининфраструктуры.

Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Оксану Маркарову министром финансов Украины.

Дениса Малюську министром юстиции.

Замглавы Совета НБУ Тимофея Милованова министром экономразвития и торговли.

Дмитрия Дубилета на пост министра Кабмина.

Михаила Федорова вице-премьером – министром цифровой трансформации.

Дмитрия Кулебу вице-премьером по евроинртеграции.

Юлию Соколовскую министром соцполитики Украины.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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