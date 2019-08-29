Рада выбрала новый Кабмин: кто получил пост

Верховная Рада Украины 9-го созыва в четверг, 29 августа, утвердила новый состав Кабинета министров.
За кандидатов, предложенных новоизбранным премьер-министром Алексеем Гончаруком, проголосовал 281 народный депутат. Трансляция работы парламента велась в сети.
Таблица голосования
Таблица голосования
Оксану Коляду назначено министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
До этого она работала заместителем министра по делам ветеранов. С 2003 по 2015 работала в структурах МВД.
В 2015-2017 годах Коляда проходила службу в ВСУ и имеет звание полковника запаса. Работала начальником коммуникаций и прессы Минобороны.
В 2016-2017 годах она была создателем специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО.
Оксана Коляда
Зоряну Скалецкую назначено главой Минздрава Украины.
Она является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущим экспертом в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.
Также занимает пост директора общественной организации "Форум здоровья" и является членом Всемирной Ассоциации медицинского права.
Скалецкая – преподаватель в Школе здравоохранения Киево-Могилянской академии.
Зоряна Скалецкая
Арсена Авакова министром внутренних дел.
Владимира Бородянского министром культуры, молодежи и спорта Украины.
Анну Новосад министром образования и науки.
Нардепа 8-го созыва Алену Бабак министром развития громад и территорий.
Алексея Криклия главой Мининфраструктуры.
Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Оксану Маркарову министром финансов Украины.
Дениса Малюську министром юстиции.
Замглавы Совета НБУ Тимофея Милованова министром экономразвития и торговли.
Дмитрия Дубилета на пост министра Кабмина.
Михаила Федорова вице-премьером – министром цифровой трансформации.
Дмитрия Кулебу вице-премьером по евроинртеграции.
Юлию Соколовскую министром соцполитики Украины.
Верховная Рада
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.
Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.
Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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